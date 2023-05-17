Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da gözaltına alınan Türk gazetecileri kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine yapılan bir tutum olarak kınadı ve gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

Bozdağ, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum."