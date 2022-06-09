Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan... - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika