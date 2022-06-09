Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan... - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke." Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Togo Cumhuriyeti Bekir Bozdağ Türkiye Politika Haberler

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