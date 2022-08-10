Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre, dosyayı görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar." - ANKARA

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