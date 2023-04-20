Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Adalet Bakanlığına personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Adalet Bakanlığına personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika