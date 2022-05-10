Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz" "Fiyatları etkileyerek artmasına neden olan art niyetli kişilere verilen cezalar caydırıcı nitelikte değildir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz"
"Fiyatları etkileyerek artmasına neden olan art niyetli kişilere verilen cezalar caydırıcı nitelikte değildir."
İhlas Haber Ajansı / Politika