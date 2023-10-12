Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Kaynakdüzü köyünde vatandaşlarla buluştu

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, köy ziyaretleri kapsamında Kaynakdüzü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, sorun ve talepleri dinledi ve çözüm için çaba göstereceğini belirtti.

Köy ziyaretlerini sürdüren Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, vatandaşlar bir araya geldi.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, köy ziyaretleri çerçevesinde Kaynakdüzü köyünü gitti. Köyü gezen Kaymakam Çelik, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını dile getiren Çelik, vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı. - BİNGÖL