Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, sağanak altında ve soğuk havaya rağmen eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Acılı aileler evlat nöbetine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, sağanak altında ve soğuk havaya rağmen eylemlerini bu hafta da sürdürdü. HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemini başlatan aileler, 118 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetinde çocuklarına seslendiler. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında da bulundu.

8 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, PKK'dan ve HDP'den çocuğunu istediğini belirterek, "Çocuğumu versinler. Biz 2 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Ben evladımın peşindeyim. Ersin oğlum, gel teslim ol. Yolunuz yol değil, gelin teslim olun. Anneler-babalar artık ağlamasın. Bu Kürt-Türk davası değil, Ermeni davasıdır. Onlara hizmet edeceğinize, gelin devletinize hizmet edin. Sen gelene kadar ben buradan ayrılmayacağım. Artık evlat hasretine dayanamıyorum" dedi.

Oğlu Muhsin için eyleme katılan baba Halit Altun ise 118 haftadır HDP'nin önünde eylemlerine devam ettiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızı götüren HDP ve PKK aynıdır. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. 118 değil 218 hafta da olsa bu davamızdan vazgeçemeyeceğiz ve nöbetimizi terk etmeyeceğiz. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. Sesimizi duyun, kulaklarınızı tıkamayın. Çocuklarımızı getirip bize teslim edin biz de bu eylemimizi bitirelim. Çocuklarımız gelene kadar bu eylemimize devam edeceğiz. Oğlum Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan şunu bil ki yolunuz yol değil. Devletin, babanın şefkatine sığın. Devletin sana vereceği cezayı ben çekeceğim. Yanlış yerde yer alıyorsunuz. Biz 10 yıldır seni bekliyoruz" dedi.