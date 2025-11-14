Açıkkapı'dan İmamoğlu İddianamesine Sert Eleştiri

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Ortada yüzlerce şüpheli, yüz milyarlarca liralık iddia edilen kamu zararı, rüşvet ilişkileri ve örgütlü yapılanma iddiaları varken muhalefetin panik halinde iddianameyi değersizleştirmeye çalışması manidardır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz ve kifayetsiz ana muhalefetiyle karşı karşıya olunduğunu, ana muhalefetin "yolsuzluk ve hırsızlık" bataklığından çıkmak için çaba göstermek bir yana her geçen gün biraz daha dibe battığını söyleyen Açıkkapı, bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

CHP'yi eleştiren Açıkkapı, nitelikli bir ana muhalefetin sadece AK Parti'ye değil, ülkenin de faydasına olduğunu, siyaset kurumuna katkı sağladığını, millete hizmet yolunda yapıcı bir rol gösterici olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, üzerinde "İBB iddianamesi" yazılı klasörlerle şov yaptığını dile getiren Açıkkapı, "Boş klasörlerle hakikatin üzeri örtülemez. Siyaset klasörle değil, milletin duasıyla, iradesiyle yapılan bir iştir." diye konuştu.

Elindeki USB'yi gösteren Açıkkapı, bilgiye belge ve teknolojiyle ulaşarak konuştuklarını kaydetti.

AK Parti'li Açıkkapı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için hakikat bir USB'ye sığar ama onların yalanları, iftiraları, dedikoduları binlerce klasöre bile sığmaz. Teknolojiden uzak duran, hala 1980'lerin siyaset anlayışıyla hareket eden zihniyetin yapay gündemlerle debelenerek milleti oyalamaya çalışması acınası bir durumdur. İddianame açıklanır açıklanmaz 'çöp, kağıt parçası, siyasi operasyon' diyerek ayağa kalkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Daha ilk sayfasına bakmadan hüküm veren bu anlayışa, hukukla kavga eden bir siyaset tarzına tanık oluyoruz. Ortada yüzlerce şüpheli, yüz milyarlarca liralık iddia edilen kamu zararı, rüşvet ilişkileri ve örgütlü yapılanma iddiaları varken, muhalefetin panik halinde iddianameyi değersizleştirmeye çalışması manidardır."