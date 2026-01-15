Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz"

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yaptığı açıklamada muhalefeti, şehirleri yönetememekle ve halkın sorunlarına duyarsız kalmakla eleştirdi. Acar, 90'lı yıllara geri dönüldüğünü, halkın zamanını ve kaynaklarını heba edenlerin gerçekleri görmesinin herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Faruk Acar, "Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikayet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz. Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabii ki devam edecek" ifadelerini kullandı.

Acar, "Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten. Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz. Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz" dedi. - ANKARA

