AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan partisinin "Senin Hayatından Gidiyor" çalışmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP'li belediyelerin son yedi yılda şehirleri ileriye götürmediğini savunarak, bu durumun vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Acar, partilerinin 'Senin Hayatından Gidiyor' adlı çalışmasının detaylarını da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP'li belediyelerin 7 yıldır şehirleri bir arpa boyu ileriye götüremediğini belirterek, "Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız, milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek." ifadesini kullandı.

Acar, partisinin, "Senin Hayatından Gidiyor" isimli çalışmasına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz" açıklamasını yapan Acar, şunları kaydetti:

"Üretmediniz, yönetemediniz, sadece şikayet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz. Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız, milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek. Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten. Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz. Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
