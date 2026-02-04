Abu Dabi'de Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin ikinci turu başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı.

Rusya, Ukrayna ve ABD müzakere heyetleri, Ukrayna'da barış için gerçekleştirilecek iki günlük yeni müzakere turu için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi. Ukraynalı müzakere heyetinin başkanlığını üstlenen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Abu Dabi'de yeni bir müzakere turu başladı. Müzakere süreci, Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü formatta başladı. Bunun ardından belirli başlıklar kapsamında ayrı gruplar halinde çalışma yürütülecek ve sonrasında pozisyonların eşgüdümü için ortak bir değerlendirme yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Onurlu ve kalıcı bir barış için çalıştıklarını vurgulayan Umerov, "Müzakerelerin her aşamasında ilerlemeler hakkında devlet başkanını (Vladimir Zelenskiy) bilgilendiriyoruz" dedi.

Görüşmelerde ABD tarafını Abu Dabi'de 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ilk müzakere turuna katılan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner temsil ediyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov da yer alıyor. Rus müzakere heyetine ise Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı Igor Kostyukov liderlik ediyor.

En karmaşık meselelerin masaya yatırılması bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir hafta süreyle hedef almama taahhüdüne rağmen dün Ukrayna'ya gerçekleştirdiği şiddetli saldırının yol açtığı rahatsızlığın gölgesinde gerçekleştirilen görüşmelerde, çözüme kavuşturulamayan en karmaşık meselelere odaklanılması bekleniyor. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre görüşmelerde, Donbass bölgesinin statüsü ve Ukrayna için savaş sonrası güvenlik garantilerine odaklanılması planlanıyor. En hassas konular arasında Rusya'nın Ukrayna'nın hala kontrolünde olan toprakları bırakması yönündeki talepleri ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve Rus işgali altındaki bölgede bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin akıbeti yer alıyor. Rusya, herhangi bir anlaşmanın ön şartı olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin tamamından askerlerini çekmesini istiyor. Ukrayna ise çatışmanın mevcut cephe hattı boyunca dondurulması gerektiğini belirtirken, birliklerinin tek taraflı olarak geri çekilmesini reddediyor. Anketler, Ukraynalıların çoğunluğunun Rusya'ya toprak verilmesini öngören bir anlaşmaya karşı olduğunu gösteriyor.

Görüşmelerin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi'de yapılmış, bu Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen ilk doğrudan müzakereler olmuştu.

Kremlin: "Rusya, Ukrayna kararlar alana kadar savaşmaya devam edecek"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin savaşı sona erdirebilecek "kararlar" alana kadar Rus birliklerinin Ukrayna'da savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler başlarken Rusya'nın pozisyonunda bir değişiklik olmadığını ifade eden Peskov, Rusya'nın pozisyonunun hem ABD'li hem de Ukraynalı müzakereciler tarafından bilindiğini söyledi.

Rusya'nın enerji ateşkesine uymaması tepki çekmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 30 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini ifade ettiği 1 haftalık enerji ateşkesinin Rusya tarafından ihlal edildiğini söyleyerek, 3 Şubat gecesi Ukrayna'ya 71 füze ve 450 insansız hava aracıyla şiddetli bir saldırı gerçekleştirildiğine dikkat çekmişti. Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle kabul edilen kısmi ateşkesi ihlal etmesinin sonuçları olması gerektiğini savunan Zelenskiy, Ukrayna müzakere heyetinin de görüşmelerdeki pozisyonunu devam eden saldırılara göre ayarlayacağını ifade etmişti. - ABU DABİ