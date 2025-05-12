PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Abdullah Güler, Trabzon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Abdullah Güler, Trabzon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzon'da Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla etkinliklere katılan Güler, gençlerle de siyaset akademisi programında buluştu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ziyarette bulunan Güler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen siyaset akademisi programında gençlerle bir araya geldi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Trabzon Kent Konseyince Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilen Engelsiz Yaşam Festivali'ne de katılan Güler, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle görüştü.

Son olarak AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'yu makamında ziyaret eden Güler, ziyaretlerinde Trabzon'un geleceğine dair çalışmalarla ilgili bilgiler aldığını söyledi.

Güler, Engelliler Haftası dolayısıyla katıldığı etkinlikteki ailelerle yaptığı görüşmeye değinerek, "Onların kıymetli evlatları, yapmış oldukları resim ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgiler aldık, evlatlarımızla bir araya geldik. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteklemiş olduğu özel öğrencilerimizin oluşturduğu mehteran takımıyla beraber zaman geçirdik." diye konuştu.

Engelleri beraber aşacaklarını ifade eden Güler, "Ailelerimizi ben yürekten kutluyorum. Her zaman onların yanlarında olacağımızı ve bundan sonra da hayatı paylaşmayı devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Güler, siyaset akademisi programında lise ve üniversite öğrencileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizde kendi dünyamıza dair beklentilerimizi, hedeflerimizi kendileriyle paylaşma imkanı bulduk. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakadan dolayı. Trabzonlu hemşehrilerimin bu süre içerisinde yakın ilgisini gördük."

Abdullah Güler, daha sonra parti yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AK Parti İl Başkanı Mumcu ile partinin yönetim kurulu üyeleri de Güler'e eşlik etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.