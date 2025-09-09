Haberler

Abdullah Güler'den İsrail'e Sert Tepki: 'Bu Bir Terör Eylemi!'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek, uluslararası kurumların acil yaptırım uygulaması gerektiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Müzakere ve ateşkes masasını hedef alan bu saldırı açıkça bir terör eylemidir. Soykırımcı İsrail bu terör saldırısı ile barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soykırımcı İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Müzakere ve ateşkes masasını hedef alan bu saldırı açıkça bir terör eylemidir. Soykırımcı İsrail bu terör saldırısı ile barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukukun ve insancıl hukukun ağır bir ihlali olan bu terör saldırısına karşı uluslararası kurumların acil bir şekilde toplanarak en ağır yaptırımları hayata geçirmesi gerekir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
