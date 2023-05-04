Abdullah Arzakçı: 'Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi' için Kılıçdaroğlu destek verdi

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Abdullah Arzakçı, Diyarbakır için hazırladığı 600 milyon euroluk 'Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi'nin detaylarını açıkladı. Arzakçı, 'Siyasetçiler bugüne kadar Diyarbakır'a sahip çıkmadı. Bu proje için AK Parti ile görüştüm. 'Ben Diyarbakırlıyım, benim amacım Diyarbakır'ın kazanmasıdır' dedim. Destek vermedi AK Parti. Bize tek cevap veren, birebir bizi muhatap alıp kabul eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Destek verdi ve projemizin arkasında olduğunu söyledi' dedi.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Abdullah Arzakçı, Diyarbakır için hazırladığı 600 milyon euroluk ' Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi'nin detaylarını açıkladı. Arzakçı, "Siyasetçiler bugüne kadar Diyarbakır'a sahip çıkmadı. Bu proje için AK Parti ile görüştüm. 'Ben Diyarbakırlıyım, benim amacım Diyarbakır'ın kazanmasıdır' dedim. Destek vermedi AK Parti. Bize tek cevap veren, birebir bizi muhatap alıp kabul eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Destek verdi ve projemizin arkasında olduğunu söyledi" dedi.

Abdullah Arzakçı, bugün Diyarbakır'daki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır için hazırladığı 600 milyon euroluk ' Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi'nin detaylarını anlatan Arzakçı, şunları söyledi:

"Bu proje, enerji projesidir. Bu proje, tarım projesidir. Bu proje, sanayileşme projesidir. Bu proje, balıkçılık projesidir. Bu proje bölgeyi kalkındıracak projedir. Diyarbakır Dicle Barajı Allah korusun bir deprem sonucunda patlarsa bile suyu frenleyerek aşağıya kadar götürebiliriz. Bu projede yaklaşık 20 bin adet sera yapılacak ve seracılıkta su bedava olmuş olur, enerji bedava olmuş olur. 10 yıl içerisinde 20 bin sera düşünülüyor ve her serada yaklaşık 5'er kişi çalışırsa 100 bin kişi yapar. Başlangıcında 10 bin kişi çalışacak. Bu havzanın şu anda Dicle Nehri olup olmadığı hiç belli değil, ama bu havzalarda sürekli 1 milyar metreküp suyu depolamış oluyoruz. Bu 9 etapta yaptığımız su seviyesi sürekli 8 ila 10 metre. Nehir, kendi yatağında bazı yerlerde 700-800 metre genişliğindedir. Biz, bunu komple 250 metreye çekeceğiz ve 10 metre derinlik vereceğiz. Suda yaşayan canlı su ürünlerine de yaşam alanı açmış oluyoruz.

"PROJE 9 KADEMELİDİR VE İLK MALİYETİ 600 MİLYAR EURODUR"

Bu inşaatla beraber 9 kademedir. Yani enerjiye ayrı bir yatırım oluyor, balıkçılığa ayrı bir yatırım, tarıma ayrı bir yatırım, turizme ayrı bir yatırım, yani hepsi değişik değişik yatırımlar oluyor. Bizim ilk başta yapacağımız yatırım, ana omurgayı hayata geçirmek, taşkın korumayı yapmak, Dicle Nehri'ni kurtarmak, elektrik üretmek. İlk baştaki projemizin maliyeti 600 milyon eurodur, yap-işlet-devret modelidir. Başından sonuna 108 metre kod farkı var. Biz, bu kod farkını değerlendireceğiz. 10'ar metreyle Bismil Köprüsü'ne kadar gidiyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA DİYARBAKIR'DAN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siyasetçiler bugüne kadar Diyarbakır'a sahip çıkmadı. Bu proje için AK Parti ile görüştüm. 'Ben Diyarbakırlıyım, benim amacım Diyarbakır'ın kazanmasıdır' dedim. 'Destek verirseniz istihdam sağlanacak ve Diyarbakır'ı kalkındırırız' dedim. Destek vermedi AK Parti. Bize tek cevap veren, birebir bizi muhatap alıp kabul eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Destek verdi ve projemizin arkasında olduğunu söyledi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'dan teşekkür ediyorum. Bu projede kendim borçlanıyorum. Burada Hazine'yi borçlandırmıyorum, belediyeyi borçlandırmıyorum, hiçbir kurumu borçlandırmıyorum. Sadece bürokraside önümüzün açık olması lazım.

"BAZILARI, SİYASİ PARTİLERİ HALKTAN DAHA ÜSTÜN TUTUYOR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı projesidir bu, en büyük projesidir. Kanal İstanbul bunun yanında boştur. Buna yatırım yapıldığı sürece önü açıktır. Dicle Nehri ana omurga 600 milyon euro. Biz onu bitirdikten, taşkın korumayı yaptıktan, su ürünlerine yaşam alanı açtıktan, 200 megabayt enerji ürettikten ve çevre düzenlemesini yaptıktan sonra geri kalan yatırımlar 10 milyar euroya da 100 milyar euroya da çıkarılabilir. Bu, yapılacak yatırıma bağlıdır. Ama bizim yapacağımız ana omurga 600 milyon eurodur. Balık çiftlikleri ve tarımı da koyduğumuz zaman yatırımımız 6-7 milyar euroyu buluyor. Hangi Parti olursa olsun hiç kimse Diyarbakır'da ve halkımızdan daha üstün değil. Ama bazıları, siyasi partileri halktan daha üstün tutuyor. Onlar da bugün varlar, yarın olmayacaklar. Avusturya'dan destekleyenler var, Brüksel'den destekleyenler var, İsviçre'den destekleyenler var. Hem şirketler var hem de bankalar, finans kurumları var projeye destek veren. Şubat ayında gittim, yedi ülkeyi gezdim."