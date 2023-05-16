Abdulhamit Gül: Sözde demokrasi dersi verenlere Türkiye sandıkta cevap verdi

GAZİANTEP'ten dünkü genel seçimlerde AK Parti milletvekili seçilen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Almanya'sından İngiltere'sine kadar, Türkiye demokrasisine sözde ders vermeye çalışanlara, milletimizin, sandığa katılımla nasıl cevap verdiğini hepimiz gördük" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, Gaziantep'te 8 milletvekilliği kazandı. Bugün, milletvekili seçilen isimlerin katılımıyla AK Parti İl binasında toplantı yapıldı. Toplantıya yeni dönemde Gaziantep milletvekili olarak seçilen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları katıldı.

28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidilerek demokrasinin gereğinin yapılacağını belirten Gül, "Siyasi partilerin varlığı, demokrasinin bir gereğidir. Bunları bir siyasi rekabet olarak değerlendiriyoruz. Herkes aynı düşünse muhalefet olmaz. Muhalefet, siyasetin olmazsa olmasıdır. Farklı düşünce, siyaseti daha da güçlendirir ve iktidarı da denetler. Bizim de buna ihtiyacımız var. Siyasi farklılıklar, ülkemizin zenginliğidir. 28 Mayıs'ta milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacaktır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, tüm hemşehrilerimizin oyuna talibimiz. Bu bir parti seçimi değil, Türkiye'nin istiklali, istikbali, huzuru için bir tercihtir. Yine sandığa katılım konusunda vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.