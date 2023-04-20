Abdulhamit Gül: Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek

ESKİ Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

ESKİ Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi" dedi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleriyle birlikte İslahiye ilçesindeki depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, devletin verdiği sözü tutacağını ve konutların 1 yılda teslim edileceğini söyledi. Depremden sonra hızla konutların yapımına başlandığını ifade eden Gül, önceliğin, depreme dayanıklı ve sağlam yapılar olduğunu vurguladı.