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Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olayları yansıtan 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Gül, 'Özgür Suriye' ve 'Doğal Yaşam ve Çevre' gibi kategorilerde dikkat çekici fotoğrafları değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçen Gül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafından yana kullandı.

Gül, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Gül, tüm fotoğraflarda farklı anlamların ve sanatın bulunduğunu dile getirdi.

Abdulhamit Gül, AA'nın Türkiye'nin önemli markalarından ve kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Oylama sırasında fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Gül, "Kategoriler arasında 'Özgür Suriye' başlığına da yer verilmiş. Suriye'de çocukların geleceğe güvenle bakmaları çok kıymetli. Başta ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz onlara kucak açtı. Türkiye'nin ve Suriye'nin kardeşliği her zaman devam edecektir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, gazetecilerin önemli bir kamu hizmeti yaptığının altını çizdi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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