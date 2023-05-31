Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili olacak mı?

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Meclis'e kaydını yaptırdı. Grup Başkan Vekili olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Gül, önemli olanın mevkiler değil, ne yaptığınız olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, grup başkan vekili görevini üstlenip üstlenmeyeceği ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri çerçevesinde, Meclis Grup Genel Kurulu değerlendirecektir. Önemli olan mevkiler değil, ne yaptığınızdır" dedi.

Ak Parti'li Abdulhamit Gül, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Meclis Şeref Holü'ne ailesi ile gelen Gül, Meclis çalışanları ve gazetecilere baklava ikram etti. Gül, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "İktidarı, muhalefeti ile yapıcı iş birliği ve her türlü fikirlerin uzlaşısı çerçevesinde bir yasama döneminin geçmesini ümit ediyoruz. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu konuda, yasama faaliyetlerini hayata geçireceğiz ve inanıyorum milletimiz için hayırlı bir dönem olacak" diye konuştu.

?Gül, yeni dönemde AK Parti Gurup Başkan Vekili görevini üstlenip üstlenmeyeceği ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri çerçevesinde, Meclis Grup Genel Kurulu değerlendirecektir. Önemli olan mevkiler değil, ne yaptığınızdır. Bu konuda milletimizin teveccühüne layık olmak her şeyin başında. Allah milletimize mahcup eylemesin" dedi.

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