Abdulhamit Gül: 14 Mayıs'tan sonra millet kendi anayasasını yapacaktır

ESKİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "14 Mayıs sonrası yüksek standartlı demokrasi dönemimizde inşallah bu millet kendi anayasasını yapacaktır" dedi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayları, kentte görev yapan gazeteciler ile iftar programında bir araya geldi. Programa milletvekili adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ile basın mensupları katıldı. Burada konuşan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Türkiye'de AK Parti'nin milli iradenin, milletin egemenliğinin önündeki vesayetlere karşı mücadele ettiğini belirterek, demokrasi hayatına, milletin egemenliğine çok önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

"Demokrasiyi geliştirdik ama yetmez. Türkiye'nin yeni sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Yaklaşık 200 yıllık anayasa mücadelemizde millet kendi anayasasını kendi özgür iradesi ile yapamamıştır. ya seçkinler ya darbeciler darbe sonrası anayasa yapmıştır. Buyurun size bu anayasayı layık bulduk diye servis etmişlerdir. 14 Mayıs sonrası yüksek standartlı demokrasi dönemimizde inşallah bu millet kendi anayasasını yapacaktır. Peki bu nasıl olacak. Biz AK Parti olarak buyurun size şöyle bir anayasa demeyeceğiz. Oylaşarak, müzakere ederek katılımcı bir şekilde olacak. Edirne'nin de Diyarbakır'ın da, gencinden yaşlısına, memurundan çiftçisine sanayicisinin de orada olduğu bir anayasayı ortaya koyacağız. Türkün de, Kürdün de Alevinin de Sünnisinin de 'evet bu benim anayasam' dediği bir anayasa olacak. 14 Mayıs ile birlikte yeni dönemde hep birlikte inşa etmiş olacağız."