ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalı Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, çete üyesi olmakla suçlanan bir grup Venezuelalı göçmenin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini nadiren kullanılan bir savaş zamanı yasası çerçevesinde geçici olarak durdurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme eylemlerine yeni bir engel koydu. Mahkeme, çete üyesi olmakla suçlanan bir grup Venezuelalı göçmenin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini nadiren kullanılan bir savaş zamanı yasası çerçevesinde geçici olarak durdurdu. Yargıçlar karara ilişkin yaptıkları açıklamada, " Mahkeme, bu davada potansiyel olarak etkilenen gözaltındaki kişilerin hiçbirinin ABD'den sınır dışı edilmemesine, başka bir emir verilene kadar karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar yargıçlardan karara tepki

Muhafazakar yargıçlar Clarence Thomas ve Samuel Alito ise yerel saatle 00.55'te açıklanan karara karşı çıktı. ABD Başsavcısı D. John Sauer da mahkemeye sunduğu yazılı beyanda, sınır dışı işlemlerini durduran geçici emrin kaldırılmasını talep etti.

"Galip geleceğimize olan güvenimiz tamdır"

Trump hükümeti, mahkemeden bu kararı kaldırmasını talep ederken, Yüksek Mahkeme'nin konuyu daha ayrıntılı inceledikten sonra Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) göçmenler adına yaptığı talebi resmen reddetmesini istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yönetimin attığı adımların yasallığına ve terörist yabancıların haklarını ABD halkınınkinden üstün gören radikal aktivistlerce açılan temelsiz davalara karşı nihayetinde galip geleceğimize olan güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

"Göçmenler derhal sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Venezuelalı göçmenlerin, Yüksek Mahkeme'nin daha önce öngördüğü yargı denetimi sağlanmadan derhal sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. ACLU, Trump yönetiminin bu göçmenleri, tarihsel olarak yalnızca savaş zamanlarında kullanılan 1798 tarihli bir yasaya dayanarak sınır dışı etmeye hazırlandığını ve bu kişilere, Yüksek Mahkeme'nin emrettiği şekilde, sınır dışı kararına itiraz etme imkanı tanınmadığını ifade etti. - WASHINGTON