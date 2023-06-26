ABD Yüksek Mahkemesi Louisiana'da seçim haritasının yeniden çizilmesine izin verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, siyahilerin çoğunlukta olduğu bölgede Kongre seçim haritasının yeniden çizilmesine izin verdi. Mahkeme, eyaletteki yeni seçim bölgesi haritasını ele aldı ve siyahilerin çoğunlukta olduğu yeni bir seçim bölgesi oluşturulmasını onayladı. Siyahi toplum liderleri, mevcut seçim bölgeleri haritasının siyahi nüfusu etkisiz bir şekilde dağıttığı için Seçmen Hakları Yasası'na göre haksızlık ve ayrımcılık içerdiğini savunuyordu.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi Louisiana eyaletinde, siyahilerin çoğunlukta olduğu bölgede Kongre seçim haritasının yeniden çizilmesine izin verdi.

Mahkeme, alt mahkeme tarafından dondurulan, eyaletteki yeni seçim bölgesi haritasını ele aldı.

Eyalette bir yıldan fazladır devam eden hukuki tartışma hakkında Yüksek Mahkeme, siyahilerin çoğunlukta olduğu yeni bir seçim bölgesi oluşturulmasını onayladı.

Hukuk uzmanları, genel olarak Cumhuriyetçi beyazların ağırlıkta olduğu eyalette oluşturulacak söz konusu yeni seçim bölgesi ile siyahilerin Kongreye Demokrat aday gönderebileceği değerlendirmesini yaptı.

Siyahi toplum liderleri, eyaletteki mevcut seçim bölgeleri haritasının siyahi nüfusu etkisiz bir şekilde dağıttığı için Seçmen Hakları Yasası'na göre haksızlık ve ayrımcılık içerdiğini savunuyordu.

Louisiana'da siyahiler toplam nüfusun 3'te 1'ini oluşturuyor ve ABD Nüfus Sayım İdaresi verilerine göre eyaletlerde her 10 yılda bir seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi gerekiyor.