ABD Yüksek Mahkemesi, Kuzey Carolina'nın Kongre seçim haritasını geçersiz kılmasının Anayasayı ihlal etmediğine karar verdi

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Kuzey Carolina eyalet mahkemesinin, eyalet meclisinin belirlediği 2022 Kongre bölge seçim haritasını geçersiz kılmasının, ABD Anayasasının Seçimler Maddesi'ni ihlal etmediğine karar verdi.

Mahkeme, uzmanların ülkedeki Kongre seçimlerine büyük etkisi olacağına inandığı, eyaletteki Cumhuriyetçi vekillerin ileri sürdüğü "bağımsız eyalet yasama organı teorisi"ne karşı çıktı.

Mahkeme üyeleri arasında yapılan oylamada, 3'e karşı 6 oyla, Kuzey Carolina eyalet mahkemesinin, eyaletin 2022 Kongre bölge seçim haritasını geçersiz kılarak ABD Anayasasının Seçimler Maddesi'ni ihlal etmediğine hükmetti.

Başyargıç John Roberts, kararla ilgili yorumda, "Eyalet yasama organları, Anayasa'daki Seçimler Maddesi tarafından kendilerine verilen yetki altında hareket etse de eyalet mahkemeleri, eyalet anayasal kısıtlamalarını uygulama yetkisini elinde tutar." ifadesine yer verdi.

Roberts, federal mahkemelerin belli şartlar altında eyalet mahkemelerini denetleme rolüne sahip olabileceğini de belirterek, "eyalet mahkemelerinin sınırsız yetkiye sahip olmadığını" vurguladı.

Kuzey Carolina eyalet mahkemesinin, 2022 ara seçimlerinde eyalet meclisinin belirlediği Kongre bölge seçim haritası hakkında yetki kullanması üzerine, meclisteki Cumhuriyetçi vekiller, Anayasadaki Seçimler Maddesi'nin ihlal edildiğini savunmuştu.

Ülke genelinde ilgi gören davada, Kuzey Carolina'daki Cumhuriyetçiler, eyalet mahkemelerinin, federal seçimler söz konusu olduğunda eyalet yasama organları tarafından belirlenen seçim kurallarını incelemede sınırlı bir role sahip olması gerektiğini savunuyordu.

Davanın merkezinde, ABD Anayasasının Seçimler Maddesi'ndeki, yalnızca eyalet yasa koyucularına eyalet anayasaları, mahkemeler ve valilerin geleneksel gözetimi olmaksızın federal seçimleri yönetme yetkisi verdiğini iddia eden "bağımsız eyalet yasama organı teorisi" olarak adlandırılan, tartışmalı bir yasal kavram bulunuyordu.

"Bağımsız eyalet yasama organı teorisi", eyalette aşırı partizan seçim bölge haritaları oluşturma ve eyalet anayasasına göre bazen seçmenlerin haklarını ihlale yol açsa bile, ABD Anayasasının, eyalet milletvekillerine Kongre seçimleri için düzenleme gücü verdiği öne sürülüyordu.