ABD Yüksek Mahkemesi, Doğumla Kazanılan Vatandaşlık Hakkını Kısıtlayan Emri Onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Doğumla Kazanılan Vatandaşlık Hakkını Kısıtlayan Emri Onayladı
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ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkını kısıtlamayı amaçlayan yürütme emrini durduran ihtiyati tedbir kararlarının kapsamını daraltarak, Trump yönetiminin bu politikayı uygulaması önündeki engeli kaldırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkını kısıtlamayı hedefleyen yürütme emrini durduran ihtiyati tedbir kararlarını daraltarak, Trump yönetiminin bu politikayı hayata geçirmesinin önündeki engeli ortadan kaldırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesinden 6'sı, doğumla vatandaşlık hakkını kısıtlamayı hedefleyen başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı çıkaramayacağına hükmetti. Yargıç Amy Coney Barrett, çoğunluk adına yazdığı gerekçeli kararda "Önümüzdeki konu, bir çözüm yolu meselesidir; 1789 Yargı Yasası kapsamında, federal mahkemelerin evrensel ihtiyati tedbirler çıkarma konusunda eşitlikçi bir yetkiye sahip olup olmadığı. Evrensel bir ihtiyati tedbir, eşitlikçi bir yetkinin kullanımı olarak meşru görülebilir, ancak Kongre, federal mahkemelere bu yetkiyi tanımamıştır" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığına doğrudan karar vermediği bildirildi. Mahkemenin kararının, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan yabancıların ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçlayan yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsadığı kaydedildi. Bu davalarda alt mahkemeler ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı vermiş, ancak Trump yönetiminin avukatları, bu mahkemelerin yetkilerini aştığını iddia ederek dosyanın yeniden değerlendirilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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