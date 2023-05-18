ABD Yüksek Mahkeme: 'Sosyal medya şirketleri kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu değil'

ABD Yüksek Mahkemesi, Google ve Twitter'da terör bağlantılı içeriklerin paylaşılması hakkında açılacak davalarda, sosyal medya şirketlerinin sorumlu olmadığına yönelik karar verdi.

Hukukçuların çevrimiçi platformlarda içeriklerin paylaşılmasına yönelik internet camiasında karışıklık oluşturabilir uyarısında bulunduğu, aralarında Google ve Twitter'ın da olduğu dava hakkında ABD Yüksek Mahkemesi'nden Silikon Vadisini sevindirecek karar geldi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararda, sosyal medya şirketlerinin terörle bağlantılı içerikten kaynaklanan davalardan korumayı, sosyal medya platformlarının ilgili içerik paylaşımlarından sorumlu olmadığı belirtildi. Mahkeme söz konusu kararı oybirliği ile alarak, teknoloji platformlarını daha fazla sorumluluğa maruz bırakmanın birçok web sitesinin temel işlevlerini bozabileceğini ifade eden teknoloji endüstrileri ve dijital haklar gruplarını desteklemiş oldu.

İletişim Ahlak Yasası'nın 230. maddesi

İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. maddesi, platformları üçüncü tarafların katkıda bulunduğu çoğu içerik için sorumluluktan koruyarak, kişilerin iftira ve provokasyon niteliğinde paylaşımlar yapması durumunda Twitter, Facebook, YouTube ve benzer şirketlerin yasal olarak sorumlu tutulamayacağı prensibini getiriyor.

Neden dava açılmıştı?

Twitter'a 1 Ocak 2017 İstanbul'da Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırı ile ilgili bağlantılı "Taamneh" davasında terör örgütü DEAŞ tarafından atılan tweetlerde teröre yardım ve yataklık edildiği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Mahkeme, Twitter'ın genel terör konuşmalarına ev sahipliği yapmasının, belirli terör saldırıları için dolaylı yasal sorumluluk oluşturmadığına DEAŞ'ın sosyal medya platformlarını kötü amaçlar için kullanabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında DEAŞ saldırıları sonucu hayatını kaybeden ABD vatandaşı Nohemi Gonzalez'in ailesi Youtube'da önerilen içeriklerin terör örgütlerini destekleyici bilgiler içerdiğini belirtmiş, ABD'nin terörle mücadele yasasını ihlal ettiği yönünde dava açmıştı. - WASHINGTON