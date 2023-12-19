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ABD, Yemen'deki Husilere Karşı Çok Uluslu Koalisyon Kurdu

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Koalisyona ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya da katıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ABD yönetimi, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı "çok uluslu bir koalisyon" kurulduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Bakan Austin yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Austin, "Kızıldeniz, seyrüsefer özgürlüğü için hayati öneme sahip kritik bir su yolu ve uluslararası ticareti kolaylaştıran önemli bir ticari koridordur. Seyrüsefer özgürlüğünün temel ilkesini korumaya çalışan ülkeler, uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapan birçok ülkenin ticari gemilerine balistik füzeler ve insansız hava aracı (İHA) fırlatan bu devlet dışı aktörün yol açtığı zorluklarla mücadele etmek için bir araya gelmeli. Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir görevdir. Bu nedenle bugün, Ortak Deniz Kuvvetleri çatısı altında ve Kızıldeniz'de güvenliğe odaklanan 153. Görev Gücü'nün liderliğinde önemli bir yeni çokuluslu güvenlik girişimi olan Prosperity Guardian Operation'ın (Refah Muhafızı Operasyonu) kurulduğunu duyuruyorum" ifadelerini kullandı. Austin, söz konusu misyonda ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer aldığını aktardı.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile ilişkili gemilerini hedef alıyor

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk gibi taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını durdurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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