ABD Vergi Dairesi Muhbirleri, Hunter Biden Soruşturmasının Yavaş Yürütüldüğünü İddia Etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki vergi soruşturmasında görev üstlenen ABD Vergi Dairesi (IRS) muhbirleri, Temsilciler Meclisi oturumunda soruşturmanın yavaş yürütüldüğü iddiasında bulundu. IRS görevlileri, Adalet Bakanlığı'nın müdahale ettiği iddialarını da dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmada görev üstlenmiş ABD Vergi Dairesi (IRS) muhbirleri, Temsilciler Meclisindeki oturumda, soruşturmanın "yavaş yürütüldüğü" iddiasında bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Hunter Biden hakkındaki vergi suçlamalarını inceleyen 2 IRS görevlisini 6 saat boyunca dinledi.

ABD Vergi Dairesi muhbirleri Greg Shapley ve Joe Ziegler, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinde, Adalet Bakanlığının Hunter Biden'a yönelik soruşturmaya uygunsuz şekilde müdahale ettiği iddiaları hakkında ilk kez kamuya açık ifade verdi.

Shapley ve Ziegler, ifadelerinde, Hunter Biden'a yönelik Adalet Bakanlığının soruşturmasının "yavaş yürüdüğünü" öne sürdü.

???????Shapley, Hunter Biden hakkındaki soruşturmayı yürüten Delaware'deki Federal Savcı David Weiss'in, bu davayı Delaware'den çıkararak başkent Washington ve California da dahil olmak üzere başka yargı bölgelerine taşımaya çalıştığı ancak bu talebinin reddedildiğini iddia etti.

Ziegler de Trump yönetimi döneminden bu yana yürütülen soruşturmanın ele alınma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını anlattı. Ziegler, ifadesinde "bir kahraman veya kurban olmak" için değil, "gerçekleri açıklamaya mecbur hisseden bir Demokrat" olarak kamuoyu önüne çıktığını söyledi.

Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına "rüşvet anlaşması" nitelemesi

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, Hunter Biden'ın, haziranda Adalet Bakanlığıyla anlaşmasını "rüşvet anlaşması" olarak nitelerken, ABD Başkanı'nın oğlu hakkındaki "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarına ilişkin kendi incelemelerini derinleştiriyor.

Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ın yolsuzluk yaptığı ve suç işlediğine dair iddiaları gündeme getiriyor ancak bunların doğruluğunun henüz kanıtlanmadığını da kabul ediyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, "söz konusu iddialara konu olan paranın izini sürmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, muhbirlerin iddialarını yalanlarken, Beyaz Saray yaptığı açıklamayla Hunter Biden hakkındaki soruşturma ve iddiaların, "hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemimizin bağımsızlığına yönelik siyasi amaçlı saldırılar" olduğunu ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin ise duruşmayı "saçma bir tiyatro" olarak niteledi.