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ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanları İran Tehdidini Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran tehdidini ele aldığını duyurdu. Bakanlar terörle mücadele iş birliği ve NATO'nun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İran tehdidini" görüştüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İran ve vekillerinin bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerini görüştü. Bakanlar, terörle mücadelede iş birliğinin ve NATO'nun güçlendirilmesinin önemi önemi konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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