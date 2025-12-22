Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: "Rusya, Ukrayna ihtilafının çözülmesi için ABD'nin çabalarına büyük değer vermektedir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Rusya, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Rusya, Ukrayna ihtilafının çözülmesi ve küresel güvenliğin yeniden tesis edilmesi için ABD'nin çabalarına ve desteğine büyük değer vermektedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, son üç gün içinde Florida eyaletinde ABD, Avrupa ve Ukrayna yetkilileri arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son üç gün içinde Florida'da, Ukrayna heyeti Amerikalı ve Avrupalı ortaklarla bir dizi verimli ve yapıcı toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna heyetinde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andriy Hnatov yer aldı. ABD heyetinde Özel Temsilci Steve Witkoff, Jared Kushner ve Josh Gruenbaum bulundu. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında ortak bir stratejik yaklaşım üzerinde mutabakat sağlamak amacıyla kilit Avrupalı Ulusal Güvenlik Danışmanları da görüşmelere katıldı" dedi.

Özel temsilci, ABD-Ukrayna formatında ayrı bir yapıcı toplantı da gerçekleştirildiğini aktararak, "Bu toplantıda dört temel belgeye odaklanıldı: 20 maddelik planın daha da geliştirilmesi, Çok Taraflı bir güvenlik garantisi çerçevesine ilişkin pozisyonların uyumlaştırılması, Ukrayna için bir ABD Güvenlik garantisi çerçevesine ilişkin pozisyonların uyumlaştırılması ve ekonomik ve refah planının daha da geliştirilmesi" ifadelerini kullandı.

"Barış, yalnızca çatışmaların sona ermesi değil, aynı zamanda istikrarlı bir gelecek için onurlu bir temel olmalıdır"

Görüşmelerde özellikle zaman çizelgeleri ve atılacak adımların sıralamasının ele alındığını aktaran Steve Witkoff, "Ukrayna, adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Ortak önceliğimiz, ölümleri durdurmak, güvenliği garanti altına almak ve Ukrayna'nın toparlanması, istikrarı ve uzun vadeli refahı için şartlar oluşturmaktır. Barış, yalnızca çatışmaların sona ermesi değil, aynı zamanda istikrarlı bir gelecek için onurlu bir temel olmalıdır. Ukrayna, ABD'nin liderliğine ve desteğine büyük değer vermekte ve bu önemli çalışmanın sonraki aşamalarında ortaklarıyla yakın koordinasyonun sürdürülmesini önemsemektedir" değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Florida'da ABD heyetiyle verimli ve yapıcı toplantılar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Rusya, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Rusya, Ukrayna ihtilafının çözülmesi ve küresel güvenliğin yeniden tesis edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarına ve desteğine büyük değer vermektedir" dedi. - WASHINGTON