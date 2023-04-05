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ABD ve Rusya BM Temsilcileri, Rusya'da tutuklu olan ABD'li gazeteciyi görüştü

ABD ve Rusya BM Temsilcileri, Rusya'da tutuklu olan ABD'li gazeteciyi görüştü

Politika Haberleri

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ile Rusya'da tutuklu olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich'i görüştü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ile Rusya'da tutuklu olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich'i görüştü.

ABD, Rusya'da tutuklu olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich ile Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ile görüştüğünü açıkladı. Thomas-Greenfield, "Dün Rus mevkidaşımla ABD'li bir gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili olarak konuştum ve derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü talebimizi ifade ettim. Rusya'da zaten akredite edilmiş bir gazeteciyi suçlamak gerçekten de kabul edilemez" dedi.

Casusluk suçlanan Gershkovich, şu anda kötü Lefortovo adlı ön gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Nisan'da yaptıkları telefon görüşmesinde Gershkovich'in tutuklanmasını ele almıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Wall Street Rusya Politika Haberler

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