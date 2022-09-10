ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması: 'Farklılıkları var, ancak yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözülmeli'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız savaşına NATO'nun güçlü ve ortak tepkisini ele aldığımız Kuzey Atlantik Konseyi toplantısını yeni bitirdik. Bu, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını koruyabilmesi için müttefiklerin benzeri görülmemiş askeri, mali ve insani yardımını içeriyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya giriyor" diyen Stoltenberg, "Ukrayna kuvvetleri, Rusya'nın Donbass'taki saldırısını durdurabildi, Rus mevzilerine saldırdı ve bazı toprakları geri aldı. Sadece son birkaç gün içinde hem güneyde Herson'da hem de doğuda Harkov bölgesinde daha fazla ilerleme gördük. Bu, Ukrayna kuvvetlerinin cesaretini, becerisini ve kararlılığını, aynı zamanda desteğimizin savaş alanında her gün bir farka yol açtığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir devlet olarak varlığı sona erecektir"

Stoltenberg, "Rusya ve diğer otoriter rejimler saldırganlıklarının ödüllendirildiğini görürlerse hepimiz çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz. Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir devlet olarak varlığı sona erecektir. Bu yüzden Ukrayna'nın ve bizim iyiliğimiz için rotada kalmalıyız. Aynı zamanda Moskova'ya müttefik topraklarının her karışını korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda açık bir mesaj gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İttifakın doğusundaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz" diyen Stoltenberg, "Yüz binlerce askeri hazır duruma getirdik. Önemli hava ve deniz kuvvetleriyle desteklendiler. Tüm bunlar, 5. maddeye olan bağlılığımızın sarsılmaz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Avrupa ve Kuzey Amerika, milletlerimizi ve değerlerimizi savunmak için NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Yunanistan ABD'nin dostu. Farklılıkları var, ancak yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözülmeli"

Basın toplantısının ardından ikiliye Türkiye-Yunanistan arasındaki artan gerilime ilişkin soru da yönetildi. Bir gazetecinin NATO'nun birliği açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları hakkındaki sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İki ülke de ABD'nin dostu ve önemli müttefikler. Farklılıkları var, ancak yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözülmeli" dedi. NATO üyeleri arasında birliğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, tüm üyelerin Ukrayna'ya verilen destek konusunda birlik içinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bütün farklılıklarımıza rağmen ortak karar alıp birlikte hareket edebiliyoruz"

Stoltenberg ise Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime yönelik diyalog çağrısında bulundu. Stoltenberg, "NATO'da farklılıklarımız var. 30 farklı üyeyiz. Her konuda aynı fikirde değiliz. Demokrasilerimiz farklı, ancak NATO tarihin en başarılı ittifakıdır. Bütün farklılıklarımıza rağmen ortak karar alıp birlikte hareket edebiliyoruz. Biz Madrid Zirvesi'nde büyük kararlar aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı ve ittifakın savunması konusunda birliğimizi gösterdik. Türkiye, Finlandiya, İsveç konusunda üçlü anlaşma ile bilgi paylaşımı, terörle mücadele konusunda anlaşma yapıldı" diyerek Türkiye'nin NATO içindeki önemine ve iş birliği içinde olmasına vurgu yaptı. - BRÜKSEL