ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin müttefikleriyle birlikte Ukrayna'ya F-16 dahil dördüncü nesil savaş uçakları göndereceklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 zirvesinde mevkidaşlarına ABD'nin Ukraynalı pilotları F-16'lar da dahil olmak üzere dördüncü nesil savaş uçakları konusunda eğitmek için gösterilen ortak çabayı destekleyeceğini söylediğini ifade etti. Sullivan, "Başkan Biden G7'de mevkidaşlarına ABD'nin Ukraynalı pilotları F-16'lar da dahil olmak üzere dördüncü nesil savaş uçakları konusunda eğitmek için ortak bir çabayı destekleyeceğini bildirdi. Geçtiğimiz birkaç ayda biz, müttefiklerimiz ve ortaklarımız gerçekten Ukrayna'ya bahar ve yaz aylarında etkili saldırı operasyonları yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu sistemleri, silahları ve eğitimi sağlamaya odaklandık. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Ukrayna'ya bizim ve onların orduları arasındaki yakın istişarelere dayanarak ihtiyacı olanı verdik. Şimdi de Ukrayna'nın kendini savunmasına yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna Hava Kuvvetlerini geliştirmeye yönelik görüşmeler yapıyoruz. Eğitim önümüzdeki aylarda ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Ukraynalılara silah tedarikimiz çatışmanın gerekliliklerine göre ilerledi"

F-16'ları kullanacak Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi kararıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan ve Biden'ın Şubat ayında verdiği röportajda Ukrayna'nın F-16'lara ihtiyacı olmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatılan Sullivan, "Biden aynı zamanda bu seçeneği (Ukrayna'ya F-16 gönderilmesi) masadan kaldırmadığımızı da belirtti. Hiçbir şey değişmedi. Ukraynalılara silah, malzeme ve eğitim sağlama konusundaki yaklaşımımız, çatışmanın gerekliliklerine göre ilerledi" ifadelerini kullandı. Sullivan, "Dolayısıyla ilk aşamada Rus kuvvetleri Kiev'e saldırırken Ukraynalıların ihtiyaç duydukları temel şey Stinger ve Javelin füzeleriydi. Bunları gönderdik. İkinci aşamada Donbass'ta daha çok ihtiyaç ağır silahlar ve M777 155 mühimmatıydı. Savaş ilerledikçe Ukrayna'ya sağladığımız silahlar da değişti. Başkan Biden'ı Şubat ayındaki tutumundan vazgeçiren şey, Ukrayna'nın bu yaz bu karşı taarruzu başlatabilmesi için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlamak üzere yoğun bir çabanın ortasında olmamızdı. Bu, tanklardan Bradley zırhlı savaş araçlarına, daha fazla HIMARS ve topçu mühimmatına ve diğer silahlara kadar her şeyi kapsıyordu. Başkan Biden söz konusu karşı saldırının amaçları açısından F-16'ların söylediğim her şeyle karşılaştırıldığında listenin başında olmadığını belirtiyordu" diye konuştu.

"Buradaki ilk adım, eğitimi vermek ve uçakların tedarikinin nasıl yapılacağını belirlemek için birlikte çalışmak"

Sullivan, "Ama şimdi teslim edeceğimizi söylediğimiz her şeyi teslim ettiğimize ve Ukraynalıları karşı saldırı yoluyla savaş alanında ilerleme kaydedecek bir konuma getirdiğimize göre önümüzdeki bakmanın ve şunu söylemenin zamanının geldiği bir noktadayız. Rusya'nın saldırganlığına karşı caydırıcılık ve savunma için Ukrayna'nın gelecekte neye ihtiyacı olacak? Dördüncü nesil F-16 savaş uçakları da bunun bir parçası. Buradaki bariz ilk adım, eğitimi vermek ve ardından uçakların tedarikinin nasıl yapılacağını belirlemek için müttefikler, ortaklar ve Ukraynalılarla birlikte çalışmaktır. Yani bu, askeri bir bakış açısından, askeri komutanların tavsiyelerinden yola çıkarak Ukrayna'ya gerekli teçhizatı sağlamaya yönelik bir yaklaşımın belirli bir zamanda ve çatışmanın belirli bir anında gerekli olmasının bir parçasıdır. İşte bu yüzden bugün bulunduğumuz noktaya geldik" dedi.

ABD, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasını desteklemiyor

"Ukrayna, ABD'ye bu F-16'ları veya savaş uçaklarını Rus topraklarını hedef alacak saldırgan bir şekilde kullanmayacağına dair hangi güvenceleri verdi?" sorusunu yanıtlayan Sullivan, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı tüm teçhizat, ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin vermediği veya desteklemediği şeklindeki temel şartla birlikte yapılıyor. Bu, F-16'ların sağlanmasında da geçerli olacaktır" dedi.

Zelenskiy'den teşekkürler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin F-16 kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, göklerdeki askerlerimizi büyük ölçüde güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. - HİROSİMA