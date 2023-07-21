ABD ve müttefikleri Çin'e karşı birlik gösterdi

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Avustralya'daki çok uluslu askeri tatbikatın, Çin'e karşı 'ABD ve müttefikleri arasındaki birliği' gösterdiğini söyledi. Tatbikatta 13 ülkeden 30 binden fazla askeri personel yer alıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Avustralya'daki çok uluslu askeri tatbikatın, Çin'e karşı "ABD ve müttefikleri arasındaki birliği" gösterdiğini söyledi.

Del Toro ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya'da başlayan askeri tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Del Toro ve Marles, Sidney deniz üssünde tatbikatı başlatırken, "ikili askeri bağların her zamankinden daha yakın olmasına" dair memnuniyetlerini dile getirdi.

"Talisman Sabre" isimli askeri eğitim tatbikatının Çin'e, "Amerika'nın müttefiklerinin güvenliklerini ve demokratik değerlerini savunmak için işbirliği yaptıklarına dair" bir mesaj nitelendiğinde olduğunu kaydeden Del Toro, ülkenin güvenlik çıkarlarını ve müttefiklerin paylaştığı temel değerleri savunmak için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Del Toro, müttefiklerin "tek bir görev gücü olarak hareket edebilmek" için birlikte tatbikat yapması gerektiğini aktararak, "Bu tatbikat dahil, ortaklarımız ve müttefiklerimizle gerçekleştirdiğimiz her şeyden, Çin'in alabileceği en önemli mesaj, müttefik ülkeler olarak temel değerlerle birbirimize son derece bağlı olduğumuzdur." dedi.

Marles ise söz konusu tatbikatın, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya ile ABD arasındaki en önemli lojistik tatbikat olacağını" ifade etti.

Del Toro ve Marles, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS anlaşmasında ilerleme kaydedileceği konusunda iyimser olduklarını kaydetti.

Avustralya ve ABD arasında 2005'de iki yılda bir yapılması planlanarak ortak askeri tatbikat olarak başlayan "Talisman Sabre"ye bu yıl 13 ülkeden 30 binden fazla askeri personel katılıyor.

4 Ağustos'ta sona erecek bu yılki tatbikatta Fiji, Fransa, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Tonga, İngiltere, Kanada ve Almanya yer alıyor.

Filipinler, Singapur ve Tayland da gözlemci olarak tatbikatta bulunuyor.

AUKUS anlaşması ardından başlayan tartışmalar

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Bu kapsamda, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.