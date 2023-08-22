ABD ve Japonya, Hipersonik Füzeleri Önleme Kapasitesine Sahip Yeni Bir Füze Türü Geliştirmek İçin Çalışıyor

ABD ve Japonya'nın hipersonik füzeleri önleme kapasitesine sahip yeni bir füze türü geliştirmek üzere 2024'te resmi bir anlaşmaya varmak için çalıştığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Martin Meiners, söz konusu programın finansmanı ve zamanlaması gibi ayrıntıların henüz belirlenmediğini belirtti. Japonya Savunma Bakanlığı da anlaşmanın sonuca varmasının ardından iki ülkenin, füzenin geliştirilmesini 2030'lara kadar tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

ABD ve Japonya'nın hipersonik füzeleri önleme kapasitesine sahip yeni bir füze türü geliştirmek üzere 2024'te resmi bir anlaşmaya varmak için çalıştığı bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Martin Meiners, söz konusu programın finansmanı ve zamanlaması gibi ayrıntıların henüz belirlenmediğini belirtti.

Meiners, ülkesi ile Japonya arasındaki hipersonik silahları önleme kapasitesine sahip yeni bir füze geliştirmeyi hedefleyen anlaşmanın 2024'te sonuca bağlanması için çalıştıklarını ifade ederek, "Müşterek füze geliştirme programı, uzun süredir devam eden ABD-Japonya işbirliğinin üzerine inşa edilecek ve iki ülke arasındaki ittifakın caydırıcı duruşunu güçlendirecek." dedi.

Japonya Savunma Bakanlığı da anlaşmanın sonuca varmasının ardından iki ülkenin, füzenin geliştirilmesini 2030'lara kadar tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

ABD ve Japonya, ortak geliştirdikleri "Standart Füze-3 (SM-3) Block IIA" tipi füzenin ardından, ikinci kez birlikte bir önleme füzesi geliştirmiş olacak.