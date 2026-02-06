Haberler

ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor.

Güncelleme:
ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor. - MASKAT

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
