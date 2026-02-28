ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. - MASKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı