ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin ciddi şekilde baltalandığını belirtti. Bu durumun, hem ABD'nin çıkarlarına hem de küresel barışa hizmet etmediğini ifade etti.

ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
