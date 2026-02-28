ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi: "Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı