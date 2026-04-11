ABD-İran müzakerelerinde "aşırı talep" ve Hürmüz anlaşmazlığı

İran ile ABD arasında Pakistan'da yapılan müzakerelerde, ABD'nin aşırı taleplerinin süreci yavaşlattığı ve Hürmüz Boğazı ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi. İran heyeti, askeri kazanımların korunması ve halkının haklarının güvence altına alınması konusunda ısrarcı.

İran basınında yer alan haberlerde, ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakerelerde, ABD'nin "aşırı" taleplerinin sürecin ilerlemesi önünde engel oluşturduğu ve Hürmüz Boğazı konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen sürerken, sürecin seyrine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. İran basınında yer alan haberlerde, iki ülkenin teknik heyetleri arasında gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ardından ortak bir müzakere çerçevesi oluşturulması amacıyla metin alışverişine geçildiği ancak ABD'nin "aşırı" taleplerinin müzakere sürecinin ilerlemesi önünde engel oluşturduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı konusunun taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı başlıklardan biri olarak öne çıktığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği ancak İran heyetinin, askeri kazanımlarının korunması konusunda ısrarcı olduğu ve İran halkının haklarının mutlaka güvence altına alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
