ABD ve İngiltere'nin, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'yle bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilere ortak yaptırım uygulayacağı bildirildi. Yaptırım kapsamında, ilgili kişilerin malvarlıklarına el konuldu ve alım satımları engellendi.

ABD ve İngiltere, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'yle Bağlantılı Kişilere Yaptırım Uygulayacak

ABD ve İngiltere'nin, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'yle bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilere ortak yaptırım uygulayacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından, ABD ve İngiltere'nin koordine yaptırım kararını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımın hedefinde İslami Cihat Hareketi ile bağlantılı 6 gerçek ve 2 tüzel kişi ile Hamas üyesi 2 gerçek kişinin bulunduğu belirtildi.

Yaptırım kapsamında, ilgili kişilerin ABD'deki veya ABD'li gerçek ve tüzel kişiler ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan tüm malvarlıklarına el konuldu ve alım satımları engellendi.

İslami Cihat Hareketi ile Hamas'ın faaliyetlerinin kısıtlamasının amaçlandığı vurgulanan söz konusu yaptırım, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) 18 Ekim, 27 Ekim ve Mayıs 2022 kararlarına dayandırıldı.