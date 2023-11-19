ABD ve İngiltere Büyükelçileri Pakistan'da Siyasi Aktörlerle Görüştü

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome ve İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Jane Marriott, Pakistan'da genel seçimler öncesi siyasi aktörler ve parti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde ülkenin siyasi ve ekonomik durumu, seçimlerin önemi ve Pakistan halkının gelecekteki liderlerini seçme hakkı tartışıldı.

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome ve İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Jane Marriott, yaklaşan genel seçimler öncesi ülkedeki siyasi aktörler ve parti temsilcileriyle görüştü.

Dawn gazetesindeki habere göre, eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Lahor'da bir araya gelen Blome, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini ve diğer konuları ele aldı.

Görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum konuşulurken, Şerif, partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) yaklaşan genel seçim hazırlıklarına vurgu yaptı.

Blome ayrıca Lahor'da İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) lideri Cihangir Tarin, Multan'da ise eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ev sahipliğinde çeşitli siyasi parti temsilcileriyle de bir araya geldi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Blome ile siyasi parti temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde, serbest ve adil seçimlerin önemi ve Pakistan halkının gelecekteki liderlerini seçme hakkı tartışıldı.

PTI, Blome'dan açıklama talep etti

Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) Sözcüsü Rauf Hasan, Navaz Şerif ile Blome arasındaki görüşmeye tepki göstererek, Şerif'in anayasayı, demokrasiyi ve ulusal çıkarları yabancı güçlere ipotek ettiğini savundu.

PTI'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise PML-N'nin Şerif ile Blome arasındaki görüşmeyle ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

PTI'nın açıklamasında, "PML-N, Blome'un yaklaşan genel seçimlerde Pakistan halkının PML-N'yi seçeceğine yönelik güvenini vurguladığını belirtiyor. Pakistan genel seçimlerinde yabancı diplomatların, özellikle bir büyükelçinin böyle taraflı bir pozisyon alması son derece uygunsuz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hangi siyasi partinin ülkeyi gelecekte yöneteceğinin sadece Pakistan halkına ait bir karar olduğu vurgulanarak, Blome'dan konuyla ilgili pozisyonuna açıklık getirmesi istendi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Blome ise PTI'nın çağrısına henüz bir cevap vermedi.

Eski Cumhurbaşkanı Zerdari, İngiliz Büyükelçi ile görüştü

Öte yandan İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Jane Marriott ise Karaçi'de Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

PPP'den yapılan açıklamada, görüşmede Pakistan ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Zerdari'nin, İngiltere'den İsrail-Filistin meselesinin çözümüne yardımcı olmasını istediği aktarıldı.

Pakistan'da genel seçimlerin 8 Şubat 2024'te yapılması bekleniyor.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.