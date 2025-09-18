ABD ve İngiltere arasında teknoloji anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülkenin teknoloji sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik milyarlarca dolar değerindeki "Teknoloji Refahı Anlaşması"na imza attı. Starmer anlaşmayı, "ülke tarihinin en büyük yatırım paketi" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda yapay zeka, kuantum bilişim ve nükleer enerji alanlarında milyarlarca dolarlık yatırım öngören "Teknoloji Refahı Anlaşması"na imza attı. İngiltere Başbakanı Starmer yaptığı konuşmada, ABD'nin İngiltere'nin "en büyük ticaret ortağı" olduğunu söyledi. Starmer, "Her iki ekonomide de birlikte 2.5 milyondan fazla istihdamı destekliyoruz" dedi. Starmer, bugünkü anlaşmanın Atlantik'in iki yakası arasında 250 milyar sterlinlik sermaye akışı anlamına geldiğini ve Britanya tarihinde türünün açık arayla en büyük yatırım paketi olduğunu ifade etti. Starmer, "Peki bu ne anlama geliyor? Birleşik Krallık'ın tamamında hayat değiştiren yatırımlar. Belfast, Birmingham, Hartlepool, Humber ve ötesinde 15 bin yeni istihdam oluşturulması bekleniyor. Bu binlerce çalışanın refahının artması demek. Bu, ortaklığın gücünü kanıtlıyor. Amerikan sermayesi ve girişimcilik ruhu, Britanya'nın fikirleri ve yenilikçiliğiyle buluşuyor" dedi.

"Sivil nükleer enerji konusunda yeni bir anlaşma yaptık"

Starmer, "Birleşik Krallık dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Belki ABD ölçeğinde değil, ama gücümüzün üzerinde bir performans sergiliyoruz ve kuantum, yapay zeka ve finansal hizmetler alanlarındaki uzmanlıkta dünyaya öncülük ediyoruz" dedi.

İngiltere'nin ABD'nin dışında trilyon dolarlık teknoloji sektörüne sahip tek ülke olduğunu vurgulayan Starmer, "En iyi yatırımlara, en iyi üniversitelere, en çok Nobel ödülüne sahibiz. İşte masaya getirdiğimiz bu ve bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İngiltere'ye NVIDIA, OpenAI, Google, Salesforce ve daha birçok şirketten yatırımlar geldiğini söyleyen Starmer, "Tabii teknoloji, enerji sever. Bu devrimi beslemek için sivil nükleer enerji konusunda yeni bir anlaşma yaptık" dedi. Starmer, milyonlarca işletmeye enerji sağlayacak sivil nükleer enerji anlaşmasının, Atlantik'in her iki yakasında faturaları düşüreceğini ve güvenliği artıracağını vurguladı.

"Anlaşma, ABD ve İngiltere'nin yapay zekada geleceğe hakim olmasına yardımcı olacak"

ABD Başkanı Donald Trump ise, "Anglo-Amerikan İttifakı" olarak tanımladığı ikili ilişkilerinin gücüne vurgu yaptı. Trump, "Bugün ne yaparsak yapalım, aramızda kopmaz bir bağ olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere'nin bu yılın başlarında ABD ile ticaret anlaşması yapan ilk ülke olduğunu belirten Trump, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar paha biçilemez. Bu ilişki güzel bir miras" diye konuştu.

İki hükümetin "bu bağları her zamankinden daha da yakınlaştırdığını" belirten Trump, "Dünyada bundan daha doğal bir ortaklık yok. Sanayi kapasitemizi birlikte artırıyoruz. Bu da savunmamız için hayati önem taşıyor. Savunma alanında çok iyi toplantılar yaptık. Birçok liderle görüştüm. Şimdi mantıklı bir adım daha atıyor, bilim ve teknoloji ortaklıkları konusunda tarihi bir anlaşma imzalıyoruz. Bu, yapay zeka, kuantum bilişim, füzyon, 6G ve sivil nükleer enerji gibi alanlarda hükümetler, akademi ve özel sektör arasında yeni işbirlikleri doğuracak" dedi.

Yeni mutabakatın şimdiden 350 milyar doları aşan özel sektör anlaşmalarını harekete geçirdiğini vurgulayan Trump, "Bunun başını 136 milyar dolarlık yatırımla Blackstone çekiyor. Ayrıca Amerikan enerji şirketleriyle Britanya'nın Centrica firması arasında da önemli anlaşmalar var. Ülke çapında modüler nükleer reaktörler kurulacak. 50 milyar dolardan fazla ekonomik değer ve 2 bin 500 iş imkanı sağlayacak. 1,5 milyon eve enerji sağlanacak" dedi.

Anlaşmanın ABD ve İngiltere'nin yapay zekada geleceğe hakim olmasına yardımcı olacağını vurgulayan Trump, "Bu, enerji olmadan mümkün değil. ABD'de mevcut seviyeyi koruyabilmek için bile bugünkü elektriğin iki katına ihtiyacımız var. Biz, özellikle yapay zekada Çin'in ve dünyanın çok ilerisindeyiz. Hem de açık ara farkla" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ABD'ye 17 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldı"

ABD'nin bir yıl önce "ciddi bir sıkıntı" içinde olduğunu söyleyen Trump, bu yıl ABD'ye 17 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldığını söyledi. ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı gümrük vergilerine değinen Trump, "Ülkemiz için inanılmaz derecede büyük faydalar sağlayan tarifelerden trilyonlarca dolar kazandık" dedi.

ABD şirketlerini "mutlu, sağlam ve aklı başında" tuttuğunu belirten Trump, "Daha önce hiç böyle yatırımlar görmemiştik, gümrük vergileri olmasaydı bunun çok küçük bir kısmına sahip olurduk" dedi. Trump, ülkesinin ekonomisini "potansiyel olarak şimdiye kadarki en güçlü ekonomi" şeklinde tanımlayarak tüm şirketlerin ABD'de olmak istediğini savundu. ABD'nin İngiltere ile olan "değerli dostluğunun" giderek güçlendiğini söyleyerek sözlerini tamamlayan Trump, Starmer'a yeni anlaşma için gösterdiği yoğun çabadan dolayı teşekkür etti. - LONDRA