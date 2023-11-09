ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile Rusya'nın Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferi konusunda Moskova'ya baskıların artırılması konusunu ele aldıklarını söyledi. Blinken, Güney Kore ziyareti kapsamında Park ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferine baskı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile Rusya'nın Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferi konusunda Moskova'ya baskıların artırılması konusunu ele aldıklarını söyledi.

Blinken, Güney Kore ziyareti kapsamında Park ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Güney Kore'nin hem küresel hem de bölgesel birçok konuda birlikte çalıştığını vurgulayan Blinken, "Orta Doğu'daki krizle yakından ilgilenirken, ABD, özgür, açık, güvenli ve dirençli bir Hint Pasifik vizyonumuza, çıkarlarımıza ve değerlerimize odaklanmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Blinken, Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, "Sahadaki acil ihtiyaçlara nasıl daha iyi yanıt verebileceğimizi ve sürdürülebilir barış ve güvenliği sağlama yollarını görüştük." diye konuştu.

Gündem Kuzey Kore- Rusya ortaklığı oldu

Blinken, görüşmelerinde Kuzey Kore'nin bölge için teşkil ettiği "tehlikeleri" de ele aldıklarını vurgulayarak, " Kuzey Kore'nin Rusya ile gelişen ve tehlikeli askeri işbirliği hakkında endişelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Güney Kore'nin, endişelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dile getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Blinken, "Bugün Sayın Park ve ben, birçok BMGK kararını ihlal ederek Kuzey Kore'ye askeri teknoloji transferi yapmaması konusunda Moskova'ya baskıları artırmak için atılabilecek adımları ele aldık." diye konuştu.

Blinken, Rusya ve Kuzey Kore arasında karşılıklı teknoloji transferi olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın da Kuzey Kore'ye nükleer programları için teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Kuzey Kore ile "özel bir ilişkisi" olduğunu belirten Blinken, "Çin'in Kuzey Kore üzerindeki bu etkisini, Kuzey Kore'nin sorumsuz ve tehlikeli eylemlerinden geri çekilmesinde yapıcı bir rol oynamak için kullanmasını bekliyoruz." dedi.

Blinken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho ile bir araya geldi

Yonhap'ın Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun Hye'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Blinken, Park ile yaptığı ortak basın toplantısından önce Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Sekreter Kim, toplantıda Blinken'ın "ABD dış politikasının Hint-Pasifik bölgesine odaklanmaya devam ettiğini ve Washington'un Seul ile ittifakını ve stratejik ortaklığını güçlendirme niyetinde olduğunu" aktardığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Blinken'ın Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho Tae-yong ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD-Güney Kore işbirliğinin öneminin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada "Kuzey Kore'nin, Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere askeri teçhizat ve mühimmat sağlamasının şiddetle kınandığı" ifadesi yer aldı.