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ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Politika
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ilk kez F-35A jetlerinin katıldığı ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı ilk kez F-35A jetlerinin katıldığı ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD ve Güney Kore, Pyongyang ile gerilimin sürdüğü dönemde ortak hava tatbikatı düzenledi. İlk kez F-35A savaş uçaklarının kullanıldığı tatbikatta F-35A, F-15K, KF-16 ve FA-50 jetleri ile F-16'lar da yer aldı. Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden 30'dan fazla jeti içeren 4 günlük tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Tatbikatın güçlü Güney Kore-ABD ittifakını ve ortak savunma duruşunu simgeleyen önemli bir tatbikat olduğu belirtildi. Tatbikatların iki ülkenin ortak operasyonel kabiliyetini geliştirmek ve 5. nesil F-35A'ların birlikte kullanımını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

ABD'li Yarbay Ryan Worrell tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasında "güçlü ittifakı" göstermek için taktikleri güvenli bir şekilde uygulamak olduğunu söyledi. - SEUL

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