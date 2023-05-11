ABD ve Çin arasında Viyana'da üst düzey görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

ABD ve Çin arasında Avusturya'da üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin 10-11 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Sullivan ve Wang'ın, ABD-Çin ilişkilerinde kilit meseleleri, küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Tayvan Boğazı'ndaki meseleleri ele aldıkları belirtilerek, görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiği belirtildi.

Söz konusu görüşmenin iki ülke arasındaki açık iletişim kanallarını sürdürmeye ve rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "Taraflar, Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali kentinde Başkan Biden ile Başkan Xi arasındaki görüşmeye dayanarak, önemli stratejik iletişim kanallarını sürdürme konusunda anlaştılar" denildi.

Sullivan ve Wang arasındaki görüşme, geçtiğimiz şubat ayındaki casus balon krizinin ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme olarak kayıtlara geçti. - WASHINGTON