ABD'li Özel Temsilci Witkoff, Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Avrupa'daki barış sürecinde bir sonraki adımların ilerletilmesini ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

ABD ve Avrupalı ülkeler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomatik trafik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un yanı sıra Almanya Ulusal Güvenlik Danışmanı Günter Sautter, Fransa Ulusal Güvenlik Danışmanı Emmanuel Bonne ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın danışmanı ile damadı Jared Kushner'in de katıldığını belirten Witkoff temaslarına ilişkin, "Avrupa'daki barış sürecinde bir sonraki adımların ilerletilmesini ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, ABD Başkanı'nın barış süreci kapsamında müzakerelerin pratik bir şekilde nasıl ileri taşınabileceğine odaklandık. Güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi, savaşın sona erdirilmesine ve yeniden başlamamasına yardımcı olacak etkili çatışma önleme mekanizmalarının geliştirilmesi konularını ele aldık. Ayrıca Ukrayna için refah paketi üzerinde de durduk. Ukrayna'nın savaş bittikten sonra başarılı, dirençli ve gerçekten gelişebilmesi için bu kavramları nasıl tanımlamaya, iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edebileceğimiz üzerinde çalıştık. Daha birçok ayrıntıyı görüştük ve bu önemli çalışmaya ve koordinasyona yeni yılda devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON