ABD ve Avrupa Parlamentosu, Sırbistan'a baskı yapılması çağrısında bulundu

ABD'li senatörler ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Kosova'daki gerginliğin çözümü için Sırbistan'a daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirten ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yeterince baskı yapılmadığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve ABD'li senatörler, ortak imzalı mektuplarında Kosova'daki gerginliğin çözümü için Sırbistan'a daha fazla baskı yapılması gerektiğini bildirdi.

AP'de yer alan habere göre, AB ve ABD'li bir grup üst düzey siyasetçi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'e Batı'nın Sırbistan'a yaklaşımını eleştiren ortak bir mektup gönderdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve AP'nin Hollandalı milletvekili Thijs Reuten'in imzalarının bulunduğu mektupta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yeterince baskı yapılmadığı belirtildi.

AP'ye konuşan Reuten, "AB ve müttefikleri, Vucic ve (Bosnalı Sırp lider Milorad) Dodik gibi otokratları yatıştırmaya devam ediyor. Bu konuda durumun ne kadar ciddi olduğu fazlasıyla hafife alınıyor." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların belediye seçimlerini boykot etmesinden bu yana NATO güçlerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bir dizi olaya atıfta bulunulan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Her şey, yalnızca Belgrad-Priştine Diyaloğunu değil, aynı zamanda bölgesel barışın kendisini de tehdit eden, hızla kötüleşen bir duruma işaret ediyor."

Kosova'nın kuzeyinde bulunan gizli silahlar ve sınır ötesi silah kaçakçılığının gerginliği daha da artırabileceği uyarısında bulunulan mektupta, "Mevcut yaklaşım işe yaramıyor. Uluslararası toplumun geçmişten ders almasını ve Balkanlar için Belgrad merkezli bir politika benimsemememizi rica ediyoruz." denildi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.