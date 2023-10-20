ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail-Filistin çatışması ağırlıklı gündemle toplantı için Washington'da bir araya geldi. Zirvede, İsrail ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alınacak ve işbirliği fırsatları görüşülecek.

ABD ve AB liderleri İsrail-Filistin çatışması için toplandı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD liderleri, Washington'da 27'nci zirve toplantısı için İsrail- Filistin çatışması ağırlıklı gündemle toplandı.

ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve ABD arasında liderler düzeyinde yapılan toplantıların 27'ncisi için Washington'da bir araya geldi.

Zirvenin açılışında konuşan Biden, ülkesi ve AB'nin Rusya ve Çin tehditlerinin yanı sıra küresel ekonomik zorluklara karşı birlikte mücadele ettiğini söyledi.

Biden, "Şimdi de terörist saldırı karşısında İsrail'in yanında birlikte duruyoruz." dedi.

Zirvede, İsrail ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacaklarını aktaran Biden, temiz enerji, güvenli ve esnek tedarik zincirleri, dijital altyapı, yapay zeka, ekonomik dayanıklılık konularında işbirliğini geliştirme fırsatlarını da görüşeceklerini söyledi.

Michel'den, " Filistin'e yardım ve iki devletli çözüm için çalışma" mesajı

AB Konseyi Başkanı Michel de "Dünya, büyük sınamalardan geçtiği bu günlerde AB ve ABD'nin daha güçlü ittifakına ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da bir trajedi yaşandığını vurgulayan Michel şunları kaydetti:

"Hamas'ın İsrail'e terör saldırısını kınadık. İsrail'in kendini savunmaya hakkı vardır ve bu, uluslararası insani hukuk çerçevesinde olmalıdır. Filistin'deki savunmasız insanlara yardım edebilmek ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecini ilerletmek için gece gündüz çalışıyoruz. AB, bir barış projesi olarak doğmuştu. Bu nedenle şiddet sarmalını sonlandırmak için yorulmak bilmeden çalışmalıyız."

Von der Leyen'den, "çatışmanın bölgeye yayılmasına karşı birlikte çalışma" çağrısı

Von der Leyen de Biden'a, İsrail'e düzenlediği ziyaret için teşekkür ederek bu ülke ile dayanışma içinde olmanın önemini işaret etti.

İsrail'in, uluslararası insani hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına değinen von der Leyen, "Terör karşısında İsrail'in yanındayız. Aynı zamanda Filistinliler de Hamas'ın terör eylemlerinden mağdur. Hamas, Filistin halkını temsil etmiyor. AB ve ABD birlikte Gazze'deki sivillere insani yardımları artırıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, çatışmanın bölgeye yayılması ihtimaline karşı birlikte çalışılması gerektiğini işaret ederek "İran ve vekilleri konusunda özellikle endişeliyim." dedi.