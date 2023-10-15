ABD Valisi DeSantis: Gazze'den mülteci kabul edemeyiz

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğu konuşmasında, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini savundu. DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin Arap ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

NEW ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini savundu.

DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz." dedi.

De Santis, "Gazze'de insanların nasıl davrandıklarına bakarsanız hepsinin Hamas olmadığını ancak Yahudi karşıtı olduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.