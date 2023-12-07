ABD, V-22 Osprey filosunu kaza sonuçlanana kadar yere indirdi

ABD ordusu, Japonya açıklarında meydana gelen uçak kazasının ardından V-22 Osprey filosunu soruşturma sonlanana kadar yerde tutma kararı aldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD ordusu, geçtiğimiz hafta Japonya açıklarında 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından V-22 Osprey filosunu soruşturma sonlanana kadar yere indirdiğini açıkladı.

Japonya açıklarında geçtiğimiz hafta V-22 Osprey uçağındaki 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği kaza sonrası ABD'den yeni bir adım geldi. ABD Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı (AFSOC) tarafından yapılan açıklamada, V-22 Osprey uçaklarından oluşan filonun yere indirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ön soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, malzeme arızasının kazaya yol açtığı tahmin ediliyor. Arızanın nedeni ise henüz bilinmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, devam eden soruşturma kapsamında riski azaltmak amacıyla alındığı belirtilirken, ABD Hava Kuvvetleri, filonun soruşturma bitinceye dek yerde kalacağını duyurdu. Açıklamada, "Bu geri çekilme, kapsamlı bir soruşturma için zaman ve alan sağlayacaktır" denildi.

Japonya, talep etmişti

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Uçuş güvenliğinin sağlanmasının hava operasyonlarında en yüksek öncelik olduğunu söylemeye gerek yok. Uçuş güvenliğini sağlamak için ABD tarafından bilgi paylaşımı talep etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz hafta kazanın meydana gelmesinin ardından ABD dışında V-22 Osprey uçaklarını kullanan tek ülke olan Japonya, 14 adet V-22 Osprey uçağını yere indirmiş, ABD'den de ülke topraklarındaki uçuşlarını askıya almasını istemişti. ABD ise kaza yapan uçağın bağlı olduğu filonun uçuşlarını durdurmuş fakat diğer Osprey uçaklarının güvenlik kontrollerinin ardından uçmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Osprey'lerin kazalara yatkın olduğu iddiası

Onlarca yıl süren testlerin ardından ilk kez 2007 yılında tanıtılan Osprey'in uçuş testlerinde yaşanan kazalarda 50'den fazla asker hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında, Avustralya'da bir askeri tatbikat sırasında Osprey'in farklı bir modelinin düşmesi sonucu 3 ABD askeri yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir çölde düşen Osprey'de ise 5 asker hayatını kaybetmişti.

Japonya'daki eleştirmenler, Boeing (BA.N) ve Bell tarafından geliştirilen Osprey'in kazalara yatkın olduğunu söylerken, ABD ve Japon hükümetleri bu iddiaları reddediyor.

Uçak, 14.40 sıralarında radardan kaybolmuştu

ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağı, 29 Kasım'da Japonya'daki Yakuşima Adası açıklarındaki sulara düşmüş, Tokyo yakınlarındaki Yokota Hava Üssü'ne bağlı olan ve Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'nden Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ne gittiği belirtilen uçak, yerel saatle 14.40 sıralarında radardan kaybolmuştu. - WASHINGTON