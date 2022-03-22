ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini... - Haberler

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan,

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, " Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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