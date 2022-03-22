ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, " Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika