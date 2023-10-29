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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İsrail-Filistin çatışmaları diğer bölgelere yayılma riskini artırıyor

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Politika Haberleri

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, 'Diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz' dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek, "Diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışmanın diğer bölgelere yayılabileceğini ifade etti. ABD basınına konuşan Sullivan, ABD'nin bölgedeki birliklerine yönelik tehditlerin artığını ve tetikte olduklarını belirterek, "Bu çatışmanın diğer bölgelere yayılma riskinin arttığını görüyoruz. Bunu caydırmak ve önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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