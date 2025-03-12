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ABD, Ukrayna ile Ateşkesi Görüşmek Üzere Rusya'ya Heyet Gönderecek

ABD, Ukrayna ile Ateşkesi Görüşmek Üzere Rusya'ya Heyet Gönderecek
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile 30 günlük bir ateşkes görüşmesi yapmak üzere Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ı Rusya'ya göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Leavitt, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini doğrulayarak, "Sayın Witkoff bu hafta içinde Moskova'ya gidiyor" dedi.

Leavitt, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini teyit etmezken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın bugün Rus mevkidaşıyla görüştüğünü söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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